§ 13. Формирование средневековых городов. Городское ремесло Какие изменения в хозяйства средневековой европы привели к возникновению городов?СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!...

История
§ 13. Формирование средневековых городов. Городское ремесло Какие изменения в хозяйства средневековой европы привели к возникновению городов?СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!СРОЧНО!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рост городов  в 10 11 веках (развитие ремесла и сельского хозяйства), выросли урожаи стало разнообразие продуктов произошло отделение ремесла от сельского хозяйства, появились города - образовались граждане проявилось общество.
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