Помоги те пожалуйста 7 вопрос

Гость: Гость:

Одряхлевший мавританский султан Абен Абус, повелитель Гранады, был обеспокоен наличием врагов, которых он приобрел во время набегов. Однажды к его двору из Египта прибыл старый врач-астролог. Выслушав жалобы монарха, астролог поведал о том, что в Египте есть флюгер в форме барана, показывающий направление, откуда нападает враг, и петушок, оба из литой меди. Этот петух подает сигнал тревоги голосом. Султан приказал возвести башню и попросил астролога сотворить такой же талисман. Астролог сотворил подобное чудо. Но беда подкралась с другой стороны.