Какая обувь подойдёт для похода? Пешего- Водного- Лыжного- Велосипедного- В г??рах
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Какая обувь подойдёт для похода? Пешего- Водного- Лыжного- Велосипедного- В г??рах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кроссовки 3) резиновые сапоги 3 ( ??,4) чешки 5 ( теплые сапоги валенки
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