Какая обувь подойдёт для похода? Пешего- Водного- Лыжного- Велосипедного- В г??рах

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Какая обувь подойдёт для похода? Пешего- Водного- Лыжного- Велосипедного- В г??рах

Автор: Гость