Какая обычно площадь бассейна?
Математика
Какая обычно площадь бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000м мне кажется что так
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