Какая обычно площадь бассейна?

Математика
Какая обычно площадь бассейна?
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Гость:
100000м мне кажется что так
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