В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было зав...

Математика

В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было завезено в булочной

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