В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было зав...
Математика
В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было завезено в булочной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем за Х количество батонов каждого сорта, завезенных в булочную. Тогда всего в булочную завезли 3х батонов. Было продано (30*3) батонов, осталось х батонов (столько же, сколько завезли каждого сорта) . Составим уравнение: 3х = 30*3 + х 2х = 30*3 2х = 90 х = 45 45 батонов осталось, 45 батонов каждого сорта завезли в булочную 45*3 = 135 Ответ: 135 батонов завезли в булочную
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