В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было зав...

Математика
В булочную завезли одинаковое количество батонов хлеба 3 сортов Когда было продано по 30 батонов каждого сорта то всего батонов осталось столько сколько было завезено батонов 1 сорта первоначально Сколько всего батонов было завезено в булочной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем за Х количество батонов каждого сорта, завезенных в булочную. Тогда всего в булочную завезли 3х батонов. Было продано (30*3) батонов, осталось х батонов (столько же, сколько завезли каждого сорта) . Составим уравнение:  3х = 30*3 + х  2х = 30*3  2х = 90  х = 45  45 батонов осталось, 45 батонов каждого сорта завезли в булочную  45*3 = 135  Ответ: 135 батонов завезли в булочную
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