Доклад на тему Алатау срочно пожалуйста

Другие предметы
Доклад на тему Алатау срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
название связано с тем что летом эти горы имеют «пегую» окраску, частично белые из-за снега, частично тёмные на бесснежных участках Высокие хребты в горах Сибири и Средней Азии с хорошо выраженной высотной поясностью и сочетанием вландшафтах снежников, ледников, каменных россыпей и участков, покрытых лесами и лугами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение : 7 5/ 39 - t = 2 11/52 . Заранее спасибо .
Ответить
Математика
Номер: 294 помогите плиззз 294
Ответить
Литература
Какая тема стихотворения Жуковского "Море",
Ответить
Русский язык
Скажите что азначает славарик НЕ КОРОТКО
Ответить
Математика
В воскресенье ребята Пошли в парк на качели катаюсь четверо ребят на карусели в 3 раза больше чем на качелях А нагрузки горках 2 раза меньше чем на...
Ответить