Доклад на тему Алатау срочно пожалуйста

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название связано с тем что летом эти горы имеют «пегую» окраску, частично белые из-за снега, частично тёмные на бесснежных участках Высокие хребты в горах Сибири и Средней Азии с хорошо выраженной высотной поясностью и сочетанием вландшафтах снежников, ледников, каменных россыпей и участков, покрытых лесами и лугами.