Какая тема стихотворения Жуковского "Море",
Литература
Какая тема стихотворения Жуковского "Море",
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Гость:
Стихотворение «Море» написано в форме элегии – легкой, чувственной, наполненной грустью и несбыточными мечтами, но, вместе с тем, обладающей изяществом и безупречностью стиля. Однако Василий Жуковский, решив поведать читателям столь романтическую историю, прибегает к аллегории, отчего произведение приобретает особую красоту и утонченность.
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