Религия в Великобритании.Написать доклад.

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Каждый гражданин Великобритании имеет право исповедовать свою религию. Британия — это преимущественно христианская страна: 10%[источник не указан 1512 дней] граждан принадлежат к Римской католической церкви, а 25 миллионов британцев являются прихожанами Англиканской церкви, которая официально имеет статус государственной религии Англии.