4-ое Пожалуйста, срочно надо

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Вблизи Москвы археологами обнаружена так называемая ЛЬЯЛОВСКАЯ СТОЯНКА – стоянка людей КАМЕННОГО ВЕКА. Это одно из древнейших, известных науке человеческих поселений в Европе. Оно существовало за тысячи лет до нашей эры. Льяловская стоянка находилась у села Льялова, на Клязьме. Археологические находки показывают, что жители стоянки пользовались стрелами, каменными орудиями, рыболовным и охотничьим оснащением. Следы этой далекой человеческой культуры найдены и на территории Москвы. В Щукине, при устье реки Химки, археологами обнаружена другая стоянка льяловского типа. Жители ее уже пользовались кремневым оружием и керамикой. В бронзовом веке обитатели московских поселений уже занимались скотоводством. Археологи нашли орудия фатьяновской культуры. На территории нынешних Софийской набережной и Русаковской улицы обнаружены топоры из полированного камня, наподобие бронзовых. Каменные полированные орудия, характерные для фатьяновской культуры, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. В эпоху железа, начало которой датируется для этих мест приблизительно седьмым веком до нашей эры, на территории Москвы существовали так называемые дьяковские городища (по названию села Дьякова на Москве-реке, где поселения этого типа впервые обнаружены) . Дьяковские городища находились на сравнительно высоком уровне культуры. Место для поселения выбиралось весьма умело. Городище располагалось большей частью на мысе, вклинившемся в реку. Избирали возвышенность, защищенную не только рекой, но и обрывами и низинами. Кроме естественной защиты, городище укреплялось двойным рядом рвов и валов, а также тыном. Обитатели дьяковских городищ занимались главным образом скотоводством и охотой, но знали и мотыжное земледелие. На территории Москвы известно до десятка таких поселений: в районе Нескучного сада, Нижних Котлов, предположительно на территории бывшего храма Христа Спасителя, в районе Самотеки, на Потылихе. Еще в семнадцатом веке некоторые местности в Москве назывались городищами. Один из районов по берегу былой реки Неглинной именовался “Старое городище”. Со времени каменного века на территории Москвы не прекращалась жизнь человеческого общества. Идея глубочайшей древности запечатлена в народной памяти и получила отражение в преданиях и легендах. В одном сказании основателем Москвы считается «внук Ноя, сын Иафета» , Мосох. Отсюда, мол, и название Москва. « И создал же тогда Мосох-князь и градец себе малый на горе, при устье Яузы-реки. На месте том… где и поныне стоит церковь каменная святого и великого мученика Никиты, бесов мучителя… » По археологическим данным, а также письменным известиям, район Москвы заселяли древние славянские племена – вятичи и кривичи. В прошлом в исторической литературе часто придерживались версии, будто еще в двенадцатом веке славяне жили здесь небольшими, редкими группами среди сплошной массы финского коренного населения. Эта версия в настоящее время отвергнута наукой. В действительности по всему московскому району обнаружены славянские курганы древнейшего происхождения. Такими курганами усеяно было пространство, охватывающее нынешние Тушино, Царицыно, Болшево, Немчиново и многие другие места Подмосковья. Древние славянские курганы обнаружены и на территории самой Москвы – в районе нынешнего Замоскворечья. На территории Москвы утвердились поселения славянского племени вятичей. Московская область находилась как бы на стыке расселения племен вятичей и кривичей. Вятичи жили южнее. Поселения кривичей уходили на запад и на север. Вятичи и кривичи образовали основное этнографическое ядро русского народа. Они занимали все Волжско-Окское междуречье, а также другие прилегающие территории. В двенадцатом веке, кроме этих славянских племен, вошедших в состав русского народа, в Суздальской области и на ее московской окраине уже жили новопоселенцы из южной Руси, Новгородской земли.