Расстояние между двумя городами скорый поезд проходит на 4 быстрее товарного и на 1 час быстрее пассажирского. найдите скорости товарного и скорого поездов если известно что скорость товарного составляет 0,625 от скорости пасса...

Математика
Расстояние между двумя городами скорый поезд проходит на 4 быстрее товарного и на 1 час быстрее пассажирского. найдите скорости товарного и скорого поездов если известно что скорость товарного составляет 0,625 от скорости пассажирского и на 50 км час меньше скорости скорого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуйте так:  расстояние между городами равно s км,  скорый поезд проходит это расстояние за х часов,  тогда пассажирский проходит за (х + 1) час,  товарный проходит за (х + 4) часов.  Скорость скорого будет s /х км/ч,  скорость пассажирского s /(х + 1) км/ч, скорость товарного s /(х + 4) км/ч.  Учитывая соотношения между скоростями, получаем:  s /(х + 4) = 5s /8(х + 1)  Отсюда находим, что х = 4  Тогда s /4 - s / 8 = 50  Отсюда s = 400  Значит, скорость скорого поезда равна 400/4 = 100 (км/ч) ,  скорость пассажирского 400/5 = 80 (км/ч) ,  скорость товарного 400/8 = 50(км/ч)  Ответ. 100км/ч, 80 км/ч, 50 км/ч
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