Расстояние между двумя городами скорый поезд проходит на 4 быстрее товарного и на 1 час быстрее пассажирского. найдите скорости товарного и скорого поездов если известно что скорость товарного составляет 0,625 от скорости пасса...

Гость: Гость:

Попробуйте так: расстояние между городами равно s км, скорый поезд проходит это расстояние за х часов, тогда пассажирский проходит за (х + 1) час, товарный проходит за (х + 4) часов. Скорость скорого будет s /х км/ч, скорость пассажирского s /(х + 1) км/ч, скорость товарного s /(х + 4) км/ч. Учитывая соотношения между скоростями, получаем: s /(х + 4) = 5s /8(х + 1) Отсюда находим, что х = 4 Тогда s /4 - s / 8 = 50 Отсюда s = 400 Значит, скорость скорого поезда равна 400/4 = 100 (км/ч) , скорость пассажирского 400/5 = 80 (км/ч) , скорость товарного 400/8 = 50(км/ч) Ответ. 100км/ч, 80 км/ч, 50 км/ч