Сколько бутет метров и дициметров в 23 дициметров?

Математика
Сколько бутет метров и дициметров в 23 дициметров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 дм=2 м 3 дм................................
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