В каком направлении и куда несет свои воды Иртыш?
География
В каком направлении и куда несет свои воды Иртыш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он несет свои воды с возвышенности в низменость т. к. вода не идет снизу вверх
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Биология
Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по...
Русский язык
Математика
КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА...