Опоясывающая ривма четверостишия
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Опоясывающая ривма четверостишия
Ответ(ы) на вопрос:
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Опоясывающая рифма-это когда рифмуются 1-4, 2-3
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