Как выглядит информация о тексте рассуждения ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ С ЭТИМ ЗА??АНИЕМ СРОЧНО !!! Спасибо за понимание .

Русский язык
Как выглядит информация о тексте рассуждения ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ С ЭТИМ ЗА??АНИЕМ СРОЧНО !!! Спасибо за понимание .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тексте-рассуждении вы поднимаете вопрос по возникшей проблеме. И как бы обращаетесь к читателю,задавая себе вопросы и самим же отвечать на них в тексте.
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