Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехат?? поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров...

Алгебра
Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехат?? поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 30 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700:100=7 (р) 2) 7*9=63 (л) 3) 63*30=1890(руб.) Автомобилем 4) 770*3=2310 (руб) билет на поезд Ответ: 1890 рублей
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