Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехат?? поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров...

Алгебра

Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехат?? поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 30 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

Автор: Гость