Составьте,предложения с данными словосочетаниями, определи границы причастного ??борота. Написанное письмо, прибывший поезд. ( составьте хотя бы с одним из них)

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Составьте,предложения с данными словосочетаниями, определи границы причастного ??борота. Написанное письмо, прибывший поезд. ( составьте хотя бы с одним из них)

Автор: Гость