Составьте,предложения с данными словосочетаниями, определи границы причастного ??борота. Написанное письмо, прибывший поезд. ( составьте хотя бы с одним из них)

Русский язык
Составьте,предложения с данными словосочетаниями, определи границы причастного ??борота. Написанное письмо, прибывший поезд. ( составьте хотя бы с одним из них)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На станции стоит прибывший поезд. Я отправил написанное письмо к бабушке.
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