Очень срочнооо!!!20 БАЛЛОВ!БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС!!! Зеленый лист комнатного растения сма??али тонким слоем вазелина.Будет ли происходить фотосинтез в этом листе?Обьясните,почему?
Биология
Очень срочнооо!!!20 БАЛЛОВ!БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС!!! Зеленый лист комнатного растения сма??али тонким слоем вазелина.Будет ли происходить фотосинтез в этом листе?Обьясните,почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вазелин закроет собой все устьица, расположенных на листе растения. Следовательно не будет происходить газообмен, что свидетельствует о том что не будет происходить процесс фотосинтеза.
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