Какие сравнения эпитеты помогают создать портрет русской женщины? Приведите примеры

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Какие сравнения эпитеты помогают создать портрет русской женщины? Приведите примеры
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Автор: Гость
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Гость:
Сравнения и эпитеты помогают создать портрет русской женщины. Некрасов сравнивает ее с царицей, с солнцем, взгляд такой женщины дорог, словно золотой рубль. Возмущенное лицо крестьянки поэт сравнивает с портретом: "как в раме". Зубы он сравнивает с "крупными перлами", то есть с жемчугом, о ребенке пишет, что он сидит на груди, "как на стуле", то есть уверенно, спокойно. Чтобы описать русскую женщину, Некрасов употребляет такие слова и выражения: "С красивою силой в движеньях...", "Красавица, миру на диво, Румяна, стройна, высока...", "Всегда терпелива, ровна...", "сердечный смех", "румяные губы", "внутренней силы печать", "нарядная матка".

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