Выполни деление с остатком и сделай проверку 516:7, 285:6, 647:3, 808:9.
Математика
Выполни деление с остатком и сделай проверку 516:7, 285:6, 647:3, 808:9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
516:7=73, остаток 5. 285:6=47, остаток 3. 647:3=215, остаток 2. 808:9=89, остаток 7.
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