Придумать сказку про ангела и демона
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Придумать сказку про ангела и демона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В давние годы были 2 выбора за ангелов и за демонов и тут раз человек решил кем мне стать а ангелом и демоном нельзя стать ведь человем сам такой и есть . Это моё мнение
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