Докажите что существует зависимость между развитием костно-мышечной системы и занятиями спортом. дам 20 б
Биология
Докажите что существует зависимость между развитием костно-мышечной системы и занятиями спортом. дам 20 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ты упражняетесь кости и мышцы укрепляются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Составьте,предложения с данными словосочетаниями, определи границы причастного ??борота. Написанное письмо, прибывший поезд. ( составьте хотя б...
История
Другие предметы