Докажите что существует зависимость между развитием костно-мышечной системы и занятиями спортом. дам 20 б

Биология
Докажите что существует зависимость между развитием костно-мышечной системы и занятиями спортом. дам 20 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ты упражняетесь кости и мышцы укрепляются.
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