Вычисли удобным способом 129 плюс 74 минус 29
Математика
Вычисли удобным способом 129 плюс 74 минус 29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проще записать как (129-29)+74=100+74=174
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