Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.

Биология
Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОТОМУ ЧТО У РАЗНЫХ КЛЕТОК СВОИ ФУНКЦИИ С КОТОРЫМИ ОНИ СПРАВЛЯЮТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО
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