Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.

Биология

Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.

Автор: Гость