Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.
Биология
Рассмотрите клетки разных частей растения и тела человека . Как вы думаете ,почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду рассказать о том,какую работу они выполняют.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОТОМУ ЧТО У РАЗНЫХ КЛЕТОК СВОИ ФУНКЦИИ С КОТОРЫМИ ОНИ СПРАВЛЯЮТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА...
Русский язык
Как выглядит информация о тексте рассуждения ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ С ЭТИМ ЗА??АНИЕМ СРОЧНО !!! Спасибо за понимание .