Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 36 км. Сколько км в день ему не обходимо проезжать чтобы вернуться обратно за 9 дней? помогите пожалуйста

Математика

Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 36 км. Сколько км в день ему не обходимо проезжать чтобы вернуться обратно за 9 дней? помогите пожалуйста

Автор: Гость