Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 36 км. Сколько км в день ему не обходимо проезжать чтобы вернуться обратно за 9 дней? помогите пожалуйста

Математика
Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 36 км. Сколько км в день ему не обходимо проезжать чтобы вернуться обратно за 9 дней? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
(36×10)÷9=40км надо ехать
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