Напишите 2 слова диалектизмы и 2 слова профессионализмы
Русский язык
Напишите 2 слова диалектизмы и 2 слова профессионализмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деалектизмы:Шабер(сосед) Калякать(разговаривать) Професонализмы: фрезерование, метрология
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