Придумать рассказ 3-4 предложения. красотаводы
Окружающий мир
Придумать рассказ 3-4 предложения. красотаводы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило лето.просыпается яркое солнце.бархатные лучи освещают речку.на речке красивое красное отражение.
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