А после того как муравей пробежал 16 м четыре 20 м 5 см ему ещё осталось пробежать 9 м ??дин дм 3 см чему равен путь муравья пожалуйста начертите схему к этой задачи

Математика

А после того как муравей пробежал 16 м четыре 20 м 5 см ему ещё осталось пробежать 9 м ??дин дм 3 см чему равен путь муравья пожалуйста начертите схему к этой задачи

Автор: Гость