Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её розрыли ЭТО КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ??ложное или просто

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Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её розрыли ЭТО КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ??ложное или просто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое, но с однородными членами
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