Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её розрыли ЭТО КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ??ложное или просто

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Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её розрыли ЭТО КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? ??ложное или просто

Автор: Гость