Найдите в сказке А Пушкина 《 Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях》 предложе??ие с обращениями. Запишите три предложения, обращения обозначьте сверху буквы о.

Гость: Гость:

"Свет мой, зеркальце, скажи!" "Ты, царица." "Ах ты, мерзкое стекло!" "Жизнь моя!" "Ой вы, молодцы честные," "Ох ты, дитятко девица!" "Что, Соколку, что с тобою?" "Месяц, месяц, мой дружок." "Ветер, ветер!"