Найдите в сказке А Пушкина 《 Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях》 предложе??ие с обращениями. Запишите три предложения, обращения обозначьте сверху буквы о.
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Найдите в сказке А Пушкина 《 Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях》 предложе??ие с обращениями. Запишите три предложения, обращения обозначьте сверху буквы о.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Свет мой, зеркальце, скажи!" "Ты, царица." "Ах ты, мерзкое стекло!" "Жизнь моя!" "Ой вы, молодцы честные," "Ох ты, дитятко девица!" "Что, Соколку, что с тобою?" "Месяц, месяц, мой дружок." "Ветер, ветер!"
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