Помогите!!!!!! Впишите в клеточки слова-ответы а) Самый первый инструмент хранения информации-память ( 6 клеточек) б) Собственная ( внутренняя) память человека(1 слово 11 клеточек, 2 слово 6 клеточек) в) Внешняя память - зап...
Информатика
Помогите!!!!!! Впишите в клеточки слова-ответы а) Самый первый инструмент хранения информации-память ( 6 клеточек) б) Собственная ( внутренняя) память человека(1 слово 11 клеточек, 2 слово 6 клеточек) в) Внешняя память - записные книжки, справочники,энцеклопедии и т.д( 20 клеточек) г) Любой материальный объект, используемый для фиксации и хранения на нём информации( 18 клеточек)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Письмо б)Оперативная память в)Долговременная память г)Носитель информации
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