2^х+3-2^х+1=12 срочно,помогите плз)
Математика
2^х+3-2^х+1=12 срочно,помогите плз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^(x+3)-2^(x+1)=12 2^x*2³-2^x*2¹=12 2^x*(8-2)=12 2^x=12:6 2^x=2¹ x=1
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