Какая орфограмма подходит для слова корабль

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Какая орфограмма подходит для слова корабль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корабль-не проверяемая безударная гласная в корне слова -(словарное слово) и мягкий знак показатель мягкости предыдущей согласной.
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