Используя дополнительные источники информации, подготовте сообщение об одном из учёных - создателей гипотез о возникновений Солнечной системы. Поменьше плиз:)
География
Используя дополнительные источники информации, подготовте сообщение об одном из учёных - создателей гипотез о возникновений Солнечной системы. Поменьше плиз:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотеза происхождения Земли и Солнечной системы . Вопрос о том, как возникла Земля, занимает умы людей уже не одно тысячелетие. Ответ на него всегда зависел от уровня знаний людей. Первоначально существовали наивные легенды о сотворении мира некоей божественной силой. Затем Земля в работах ученых приобрела очертания шара, который являлся центром Вселенной. Потом в XVI веке появилось учение Н.Коперника, которое поместило Землю в ряд планет, вращающихся вокруг Солнца. Это был первый шаг в подлинно научном решении вопроса о происхождении Земли. В настоящее время есть несколько гипотез, каждая из которых по-своему описывает ериоды становления Вселенной и положение Земли в Солнечной системе. желаю успеха:)
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