Под контролем какого мозга находится гуморальная регуляция организма?

Биология
Под контролем какого мозга находится гуморальная регуляция организма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под контролем промежуточного мозга, а именно - под контролем его гипоталамической части.
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