Под контролем какого мозга находится гуморальная регуляция организма?
Биология
Под контролем какого мозга находится гуморальная регуляция организма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под контролем промежуточного мозга, а именно - под контролем его гипоталамической части.
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