Напишите пожалуйста правила склонений 5-го класска

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Напишите пожалуйста правила склонений 5-го класска
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         Имена существительные женского, мужского рода с окончаниями   -а, -я   в   И. п. ед. ч.   относятся к 1 склонению:                         зима,   земля,   юноша,   дядя.               Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием,   среднего и мужского рода с окончаниями -о, -е   в И. п. ед. ч. относятся ко   2 склонению:                         стол,   дождь,   яблоко,   поле,   домишко,   подмастерье.               Имена существительные женского рода с нулевым окончанием и   имеющие мягкий знак на конце в И. п. ед. ч. относятся к 3 склонению:                         радость,   ночь,   рожь,   мышь,   тень.               Чтобы узнать склонение имени существительного в предложении,  нужно его поставить в начальную форму – И.п. ед. ч. По роду и окончанию определить склонение.               Запомните!   У существительных, имеющих форму только   множественного числа, склонение не определяется:                         сани,   ворота,   дрова.              Обратите внимание, как образуется форма родительного падежа   множественного числа у некоторых существительных 2-го склонения.     Нулевое окончание:   сапог,   солдат, чулок,   валенок,   блюдец,   полотенец.     Окончание -ов, (-ев):   носков,   гектаров,   граммов,   щупальцев,   болотцев.   Окончание -ей:   коленей,   лагерей,   якорей.      
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