Напишите пожалуйста правила склонений 5-го класска

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Имена существительные женского, мужского рода с окончаниями -а, -я в И. п. ед. ч. относятся к 1 склонению: зима, земля, юноша, дядя. Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием, среднего и мужского рода с окончаниями -о, -е в И. п. ед. ч. относятся ко 2 склонению: стол, дождь, яблоко, поле, домишко, подмастерье. Имена существительные женского рода с нулевым окончанием и имеющие мягкий знак на конце в И. п. ед. ч. относятся к 3 склонению: радость, ночь, рожь, мышь, тень. Чтобы узнать склонение имени существительного в предложении, нужно его поставить в начальную форму – И.п. ед. ч. По роду и окончанию определить склонение. Запомните! У существительных, имеющих форму только множественного числа, склонение не определяется: сани, ворота, дрова. Обратите внимание, как образуется форма родительного падежа множественного числа у некоторых существительных 2-го склонения. Нулевое окончание: сапог, солдат, чулок, валенок, блюдец, полотенец. Окончание -ов, (-ев): носков, гектаров, граммов, щупальцев, болотцев. Окончание -ей: коленей, лагерей, якорей.