Помогите пожалуйста Оптическое распознавание текста позволяет ●применять к тексту электронный перевод, форматирование или преобразование в речь ●создавать изображения ●размещать графические схемы на веб-странице ●нет верн...
Информатика
Помогите пожалуйста Оптическое распознавание текста позволяет ●применять к тексту электронный перевод, форматирование или преобразование в речь ●создавать изображения ●размещать графические схемы на веб-странице ●нет верного ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось це вфдповідь:Так як оптичне розпізнавання тексту призначений для перетворення графічної інформації в текстову, то вибираємо останній варіант: -немає вірної відповіді
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