Помогите пожалуйста Оптическое распознавание текста позволяет ●применять к тексту электронный перевод, форматирование или преобразование в речь ●создавать изображения ●размещать графические схемы на веб-странице ●нет верн...

Информатика

Помогите пожалуйста Оптическое распознавание текста позволяет ●применять к тексту электронный перевод, форматирование или преобразование в речь ●создавать изображения ●размещать графические схемы на веб-странице ●нет верного ответа

Автор: Гость