Укажите в каком предложении выделенное местоимение является притяжательным 1)м??льчик очень надеялся , что ЕГОвключат в олимпийскую команду 2)врач не увидел пациента в палате , но встретил ЕГО у процедурного кабинета 3) ст...

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Укажите в каком предложении выделенное местоимение является притяжательным 1)м??льчик очень надеялся , что ЕГОвключат в олимпийскую команду 2)врач не увидел пациента в палате , но встретил ЕГО у процедурного кабинета 3) студент радостно сообщил, что ЕГО реферат оценили по достоинству

Автор: Гость