Укажите в каком предложении выделенное местоимение является притяжательным 1)м??льчик очень надеялся , что ЕГОвключат в олимпийскую команду 2)врач не увидел пациента в палате , но встретил ЕГО у процедурного кабинета 3) ст...
Русский язык
Укажите в каком предложении выделенное местоимение является притяжательным 1)м??льчик очень надеялся , что ЕГОвключат в олимпийскую команду 2)врач не увидел пациента в палате , но встретил ЕГО у процедурного кабинета 3) студент радостно сообщил, что ЕГО реферат оценили по достоинству
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. так как можно задать вопрос рефират (чей?) его
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В библиотеку привезли 56 книг по информатике и 72 по математике. Книги привезли в уп??ковках по 8 книг в каждой. Сколько всего упаковок привезли?
Математика
Трава при сушке теряет 85% своей массы. Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500кг, 3300кг, 3,6т сена?
Английский язык
Математика
На прямой расположены 4 точки А, В, С и D. Известно , что АВ= 1, ВС=2, СD=3, DA=4. Какие две то??ки крайние?