Трава при сушке теряет 85% своей массы. Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500кг, 3300кг, 3,6т сена?
Математика
Трава при сушке теряет 85% своей массы. Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500кг, 3300кг, 3,6т сена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 100-85 = 15% это составляет сено от травы 2. а. 1500*100/15= 10000кг надо накосить для 1500кг сена б. 3300*100/15 = 22000кг надо накосить травы для 3300 кг сена в. 3600*100/15 = 24000 кг надо накосить травы для 3,6 т сена
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