В библиотечном фонде к началу года было 10000 книг. Ежемесячно кол-во книг увеличива??ось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Сколько книг стало в библиотечном фонде через год? На сколько процентов увеличился фонд к концу ...
Алгебра
В библиотечном фонде к началу года было 10000 книг. Ежемесячно кол-во книг увеличива??ось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Сколько книг стало в библиотечном фонде через год? На сколько процентов увеличился фонд к концу года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На трыдцать шесть процентов
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