В библиотечном фонде к началу года было 10000 книг. Ежемесячно кол-во книг увеличива??ось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Сколько книг стало в библиотечном фонде через год? На сколько процентов увеличился фонд к концу ...

Алгебра

В библиотечном фонде к началу года было 10000 книг. Ежемесячно кол-во книг увеличива??ось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Сколько книг стало в библиотечном фонде через год? На сколько процентов увеличился фонд к концу года?

Автор: Гость