Чому Александр Македонський зміг створити одну з найбільших держав світу?
История
Чому Александр Македонський зміг створити одну з найбільших держав світу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был строго воспитан, в державе, где царили система и дисциплина! С детства он мечтал о достижениях, а т.к. был рожден и вырос в подобных условиях, он достиг желаемого...
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