Мера способности атома отдавать электроны характеризуется: А) энергией ионизации Б) сродством к электрону В) атомным радиусом Г) зарядом ядра атома

Химия

Мера способности атома отдавать электроны характеризуется: А) энергией ионизации Б) сродством к электрону В) атомным радиусом Г) зарядом ядра атома

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