Мера способности атома отдавать электроны характеризуется: А) энергией ионизации Б) сродством к электрону В) атомным радиусом Г) зарядом ядра атома
Химия
Мера способности атома отдавать электроны характеризуется: А) энергией ионизации Б) сродством к электрону В) атомным радиусом Г) зарядом ядра атома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - энергией ионизации.
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