Ребят срочно . нужен развернутй ответ с переводом в систему си - очень надо для 4 в четверти. Кошка массой 5 кг свернулась клубочком.заняв место площадью 0,12 м(квадратных ) Какое давление оказывает кошка на пол?

Физика
Ребят срочно . нужен развернутй ответ с переводом в систему си - очень надо для 4 в четверти. Кошка массой 5 кг свернулась клубочком.заняв место площадью 0,12 м(квадратных ) Какое давление оказывает кошка на пол?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m*g/s p=5кг*10м/с(кв) /0,12 м(кв)=416,6 Па
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