Ребят срочно . нужен развернутй ответ с переводом в систему си - очень надо для 4 в четверти. Кошка массой 5 кг свернулась клубочком.заняв место площадью 0,12 м(квадратных ) Какое давление оказывает кошка на пол?

Физика

Ребят срочно . нужен развернутй ответ с переводом в систему си - очень надо для 4 в четверти. Кошка массой 5 кг свернулась клубочком.заняв место площадью 0,12 м(квадратных ) Какое давление оказывает кошка на пол?

Автор: Гость