Докажите что гидросфера является непрерывной оболочки Земли

География
Докажите что гидросфера является непрерывной оболочки Земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океаны не разделены между собой, они соединены проливами. С гор текут реки, они выливаются в моря, а моря входят в бассейны океанов
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