ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ 2ч 47 мин+5ч 40 мин 28ч 10 мин–4ч 10 мин 2ч 49 мин•10 8ч 27 мин:3 ??ужно решить и составить из них сложные выражения в 4 действия.
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ 2ч 47 мин+5ч 40 мин 28ч 10 мин–4ч 10 мин 2ч 49 мин•10 8ч 27 мин:3 ??ужно решить и составить из них сложные выражения в 4 действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч27мин; 24ч; 28ч10мин; 2ч49мин;
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