ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ 2ч 47 мин+5ч 40 мин 28ч 10 мин–4ч 10 мин 2ч 49 мин•10 8ч 27 мин:3 ??ужно решить и составить из них сложные выражения в 4 действия.

Математика

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ 2ч 47 мин+5ч 40 мин 28ч 10 мин–4ч 10 мин 2ч 49 мин•10 8ч 27 мин:3 ??ужно решить и составить из них сложные выражения в 4 действия.

Автор: Гость