(x-18,2)+0,31=4,6 помогите решить!
Математика
(x-18,2)+0,31=4,6 помогите решить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=18,2+4,6-0,31 x=22,49
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