Где вырабатывается норадреналин
Биология
Где вырабатывается норадреналин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норадреналин - это гормон мозгового вещества надпочечников. В этих клетках норадреналин синтезируется из аминокислоты тирозина в результате ряда ферментативных превращений: Тирозин - ДОФА - дофамин - норадреналин.
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