Запишите раздел описания переменных и операторы, необходимые для вычисления значения функции.Задания на фотографии.Пожалуйста с объяснением
Информатика
Запишите раздел описания переменных и операторы, необходимые для вычисления значения функции.Задания на фотографии.Пожалуйста с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) var x,y:real; y:=sqrt(x); б) var a,b,c:real; c:=sqrt(a*a+b*b); в) var a,b,c,d,x1,x2:real; d:=b*b-4*a*c; x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); г) var s1,s2,s3,st:real; k1,k2,k3:integer; st:=s1*k1+s2*k2+s3*k3;
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