Запишите раздел описания переменных и операторы, необходимые для вычисления значения функции.Задания на фотографии.Пожалуйста с объяснением

Информатика

Запишите раздел описания переменных и операторы, необходимые для вычисления значения функции.Задания на фотографии.Пожалуйста с объяснением

Автор: Гость