1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отре...

Геометрия

1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ 3) Периметр равнобедренного треугольника равен 77 см , а одна из его сторон больше другой на 17 см.Найдите стороны этого треугольника.

Автор: Гость