1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отре...
Геометрия
1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ 3) Периметр равнобедренного треугольника равен 77 см , а одна из его сторон больше другой на 17 см.Найдите стороны этого треугольника.
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