1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отре...

Геометрия
1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ 3) Периметр равнобедренного треугольника равен 77 см , а одна из его сторон больше другой на 17 см.Найдите стороны этого треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 20,20,37 через х.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сколько весит земля и температура ядра
Ответить
Русский язык
1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосо...
Ответить
Русский язык
Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !задание на двух страницах!(фото внутри)
Ответить
Математика
Помогите. 163.5-13х9.5; 0.02х21+8.3; 0.4х34х19; (89+0.5)х0.99; 0.51+5.5х42
Ответить