Сколько весит земля и температура ядра
География
Сколько весит земля и температура ядра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес не знаю, а температура 500 млн °С
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