Помогите. 163.5-13х9.5; 0.02х21+8.3; 0.4х34х19; (89+0.5)х0.99; 0.51+5.5х42
Математика
Помогите. 163.5-13х9.5; 0.02х21+8.3; 0.4х34х19; (89+0.5)х0.99; 0.51+5.5х42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
163.5-13х9.5=40 0.02х21+8.3= 8.72 0.4х34х19=258.4 (89+0.5)х0.99=88.605 0.51+5.5х42=231.51
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